Grupo de Danças Gaúchas Portela realiza concurso interno em São Joaquim

A Tradição tem que continuar

O grupo de Danças Gaúchas Portela iniciou as atividades em maio de 2018 na Escola Domingos Pereira Portela, projeto idealizado pela professora Zilma Nezi e direção da escola, é filiado ao CTG Laço da Mangueira Velha, tem como coordenadores, Eduardo Santos, Jamile Andrade, Jozi Carla de Souza, Patrícia Fernandes e Eloi Figueiredo.

Durante esta trajetória o grupo participou de grandes eventos como o famoso Rodeio Internacional de Vacaria e também no CTG Os Praianos, sempre levando o nome de São Joaquim em destaque nos eventos tradicionalistas.

Durante a pandemia as atividades do grupo foram prejudicadas, sem ensaios e apresentações. Como forma de voltar aos poucos o clima da tradição gaúcha o grupo vai realizar um concurso interno entre os integrantes.

O concurso acontece no próximo sábado (14), no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella com início às 17h e transmissão ao vivo pelo facebook da Prefeitura de São Joaquim, e os vencedores das categorias receberão troféus.

No local das apresentações apenas convidados poderão assistir presencialmente, respeitado todas as normas de combate à Covid-19, com utilização de máscara, álcool em gel e distanciamento social entre as cadeiras.

CONFIRA AS CATEGORIAS DO CONCURSO:

DANÇAS TRADICIONAIS MIRIM

DANÇAS TRADICIONAIS JUVENIL

DECLAMAÇÃO PEÃO JUVENIL

DECLAMAÇÃO PRENDA JUVENIL

DECLAMAÇÃO PEÃO MIRIM

DECLAMAÇÃO PRENDA MIRIM

INTERPRETE VOCAL JUVENIL

INTERPRETE VOCAL MIRIM

GAITA – PEÃO/PRENDA JUVENIL

GAITA PRENDA MIRIM

CHULA PEÃO MIRIM

CHULA PEÃO PRÉ – MIRIM