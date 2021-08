Governo SC instala um Centro de Referência Regional em AME (Atrofia Muscular Espinhal) no Oeste de SC

O Governo SC instalou um Centro de Referência Regional em AME (Atrofia Muscular Espinhal) no Hospital São Francisco, em Concórdia. O espaço é para aplicação do medicamento nusinersena e acompanhamento dos pacientes com a doença.

A ação faz parte da estratégia desenvolvida pelo Governo do Estado para regionalizar o atendimento de doenças raras, evitando deslocamentos das pessoas e facilitando o acesso aos serviços de saúde.

O garotinho da foto é o Bernardo, ele ia até capital para tomar seu medicamento e agora não precisa mais.