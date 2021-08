Santa Catarina define regras para aplicação da terceira dose da vacina contra Covid-19

Objetivo é proteger pessoas acima de 70 anos e imunossuprimidos com a chegada da variante Delta.

A Comissão Intergestores Bipartite, que reúne gestores de saúde estaduais e municipais, discutiu em reunião nesta terça-feira, 24, a aplicação de 3ª dose ou dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para idosos que já cumpriram o esquema vacinal há mais de seis meses.

O objetivo é proteger aqueles acima de 70 anos e imunossuprimidos, principalmente, para evitar o adoecimento desse público em meio à chegada da variante Delta da Coronavírus a Santa Catarina.

Os gestores firmaram o consenso de, a partir de setembro, dividir as doses de vacina que chegarem ao estado entre os adolescentes, que tiveram sinal verde para iniciar a imunização nesta terça, e o público de idosos que receberam a segunda dose há mais de seis meses. Pela proposta, as cargas de vacina entregues ao estado serão repartidas pela metade: 50% para cada grupo.

O acordo também prevê uma reanálise da proposta a partir da percepção da situação epidemiológica da Covid-19 no estado e do quantitativo de vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde.

Os gestores também pediram cautela na divulgação das informações para evitar pressão sobre o sistema de saúde. Isso porque, na prática, o início da aplicação da dose de reforço ainda não tem data para começar, nem estimativa definida de público-alvo.

Para levantar esses dados, a Secretaria de Estado da Saúde realizará um estudo nas próximas semanas a fim de verificar quantas pessoas estão com as duas doses recebidas há mais de seis meses e em situação de imunossupressão. O objetivo será focar no público acima de 70 anos.

A secretaria trabalha com informações de que as vacinas perdem parte da eficácia após seis meses da imunização. Além disso, a pasta analisa o aumento da participação de idosos na taxa de internação por Covid-19 na rede hospitalar catarinense e os riscos de agravamento da saúde desse público.

A partir da cobertura dos idosos acima desta faixa etária de 70 anos, os gestores devem incluir a oferta de dose de reforço também para profissionais de saúde.