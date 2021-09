Governo de SC divulga ordem para vacinação de reforço contra Covid-19; confira

Santa Catarina começa a aplicar as doses de reforço contra a Covid-19 neste mês. Os primeiros grupos contemplados serão os idosos com mais de 70 anos que serão atendidos de forma escalonada. A partir do dia 15 de setembro a aplicação em pessoas com alto grau de imunossupressão será iniciada.

A ordem de imunização foi anunciada nesta terça-feira (31). Entre os idosos, serão imunizados apenas aqueles com mais de 70 anos e que receberam a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses. Assim como ocorreu nas campanhas de primeira dose, a aplicação começará pelas pessoas de mais idade, divididas em quatro grupos etários:

idosos de 85 anos e mais; idosos de 80 a 84 anos; idosos de 75 a 79 anos; e idosos de 70 a 74 anos.

Já as pessoas imunossuprimidas, que começam a ser imunizadas a partir da segunda quinzena do mês, poderão tomar a dose de reforço após

28 dias depois da última dose do esquema básico, segundo a Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina).

