Líder dos caminhoneiros do Sul confirma paralisação em SC

O líder regional sul, Jair ‘Bala’ Ferraz comentou as estratégicas na manhã desta sexta-feira (3). Revelou que na região Sul os pontos de bloqueio da BR-101 estarão em Maracajá, Araranguá e Santa Rosa do Sul, locais estratégicos e que impedem alternativas de tráfego inclusive para veículos menores. Só devem passar carga viva e veículos de emergência, como ambulâncias.

paralisação começa no dia 7, pela manhã, e não tem previsão de término. Segundo Jair Bala, a continuidade do movimento depende de orientações que devem vir de líderes, que estarão em Brasília. Isso indica uma interligação do movimento.

Em nenhum momento os caminhoneiros falam em protesto contra os preços dos combustíveis, por exemplo.

Consultada, a Polícia Rodoviária Federal anuncia que não tem definida nenhuma estratégia específica para os movimentos de protesto dos caminhoneiros, mas lembra que práticas adotadas em outras regiões do país, envolvendo comunidades indígenas, por exemplo, são da estratégia padrão da instituição.

