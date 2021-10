Nenhuma região de SC está em risco grave ou gravíssimo para Covid pela 1ª vez

Pela primeira vez desde que a Matriz de Risco Potencial foi criada, nenhuma região de Santa Catarina aparece em risco gravíssimo (cor vermelha) ou grave (cor laranja) para Covid-19.

Quatro regiões estão em risco moderado, o menos grave da doença e representado pela cor azul, também pela primeira vez. As demais regiões estão em amarelo, cor que indica risco alto. A atualização foi divulgada neste sábado (9) pelo governo estadual.

As regiões em risco moderado são a do Alto Vale do Rio do Peixe, do Vale do Itapocu, a do Alto Uruguai Catarinense e a da Serra Catarinense. As duas últimas, estavam em risco alto e passaram para a moderado.

Para definir a classificação das 17 regiões, os cientistas de dados do Estado levam em consideração taxas de óbitos, de transmissibilidade, percentual de resultados de exames e ocupação em leito de UTI.

No final da manhã deste sábado, o governador Carlos Moisés divulgou a atualização do mapa em suas redes sociais, onde escreveu: “Vamos vencer”.

Vacinação

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o aumento na cobertura vacinal reflete diretamente na melhora dos indicadores do mapa. Até este sábado, foram aplicadas mais de 8,9 milhões de doses de vacina contra Covid-19 no estado. Dessas, 5,3 milhões são da primeira aplicação (73% da população total) e 3,5 milhões da segunda.

Além disso, segundo o governo estadual, as doses reforço foram aplicadas em 61.932 idosos e profissionais de saúde e outras 4.839 foram administradas em pessoas com imunossupressão grave.

“Esses resultados devem ser comemorados, mas com muita cautela, pois a pandemia ainda não acabou”, alerta o superintendente de Vigilância em Saúde (SUV).

