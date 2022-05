Mulher morre prensada em garagem após ser atropelada acidentalmente pela mãe em SC

Fatalidade: Uma idosa, de 78 anos, atropelou acidentalmente a filha, de 55 anos, em Blumenau, no Vale do Itajaí, na noite desta quinta-feira (26). Conforme a Guarda Municipal de Trânsito de Blumenau, a mulher estava saindo de ré da garagem, quando precisou frear, para outro carro que estava na rua passar. O acidente ocorreu na rua Araucária, no bairro Velha.

A idosa teria confundido o freio, e pisou no acelerador, o carro disparou e esmagou a filha contra a parede da casa. Conforme informações preliminares, o Corpo de Bombeiros de Blumenau foi até o local e tentou reanimar a vítima. A mulher não resistiu e morreu no local,

A mãe foi levada para o hospital. Informações do estado de saúde da idosa não foram divulgadas.

Com informações Marcos Fernandes