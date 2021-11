Santa Catarina não registra mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas

Os números de casos graves que resultaram em óbitos por covid-19 sofreram forte desaceleração nesta semana, resultando em 24 horas sem registros de mortes pela doença no estado. Desde o dia 13 de maio de 2020, há cerca de um ano e meio, que isso não acontecia – atualização do Boletim sem mudança no número de óbitos. A informação foi levantada pela Superintendência de Vigilância em Saúde da SES, nesta terça-feira, 9. O dado histórico demonstra o sucesso obtido pelo avanço da vacinação em Santa Catarina, que aponta que mais de 63% da população total está completamente imunizada com duas doses ou a dose única.

“Nós lutamos muito por isso. Essa é uma notícia muito importante para nós e comemoramos com os catarinenses esse momento. Queremos voltar à normalidade com o avanço da vacinação. Então você, que não tomou a segunda dose, procure um local para tomar. A Covid-19 é uma doença social e não individual”, ressaltou o governador Carlos Moisés, de Glasgow, na Escócia, onde participa da COP-26.

“Essa é uma notícia muito boa e por trás de tudo isso tem um trabalho muito forte sendo executado pelo Governo do Estado, pelo governador Carlos Moisés e pelo secretário da Saúde. Mas acima de tudo, por uma parceria e um trabalho muito forte dos nossos municípios, dos nossos secretários e secretárias municipais de Saúde”, destacou o governador em exercício, Mauro De Nadal.

O secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, aponta que, aos poucos, com a ajuda de todos, o cenário está melhorando. “Fortalecemos nossa estrutura hospitalar, aumentamos nossos leitos, regionalizamos o acesso e vacinamos. Juntos, o Estado e os municípios, somos responsáveis pelo melhor enfrentamento da pandemia no Brasil, e esta desaceleração é a prova disso”, destacou Motta Ribeiro.

A informação é um alento mas também um alerta, já que os óbitos ainda podem ocorrer por conta da pandemia. “Essa informação deve ser vista com cautela, pois pode haver um atraso na digitação por parte dos municípios ou óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e que ainda não foram registrados no sistema oficial poderão ser computados posteriormente. Mesmo assim, trata-se de um dado positivo, que aponta que estamos no caminho certo rumo ao controle da pandemia”, complementou o superintendente da Vigilância em Saúde, Eduardo Macário.

Esse levantamento realizado pela Secretaria da Saúde registra os dados computados pelas secretarias municipais de Saúde no sistema oficial do Ministério da Saúde, a partir dos atendimentos realizados pelos serviços de saúde. Esse registro estará no boletim epidemiológico desta terça-feira, 9.

Em relação à média móvel de mortes por Covid-19, de acordo com a Vigilância, observa-se também que houve uma redução de 56% na média móvel dos últimos 7 dias. De 2 a 8 de novembro, foram registrados 37 óbitos por covid-19 em Santa Catarina, representando uma média móvel de 5,3 óbitos por dia. Já no período anterior, de 26 de outubro a 1º de novembro, foram registrados 84 óbitos, com uma média móvel de 12 óbitos por dia. Esse dado evidencia que há uma diminuição no perfil de gravidade da pandemia.

Em todo o estado, nas últimas 24 horas, registrou-se 792 novos casos, totalizando 1.221.916. Quanto aos óbitos, são 19.736 vidas perdidas pela Covid-19, desde o início da pandemia.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES