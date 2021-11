PMSC lança campanha de conscientização em favor das vítimas de trânsito

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), fará na semana que antecede o dia 21 de novembro uma campanha de conscientização em favor ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, que foi criada com a intenção de homenagear não só as pessoas que morreram em decorrência dessas fatalidades, mas também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

Atualmente morrem mais de 1.3 milhão de pessoas por ano no trânsito mundial e outras 50 milhões ficam feridas. Além dessas vítimas, os familiares e amigos sofrem também sofrem as consequências de muitas tragédias evitáveis. Desde 1993, movimentos de vítimas e seus familiares lutam para conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir a violência no trânsito, e que nenhuma morte é aceitável.

O comandante da PMRv, coronel Marcelo Egídio Costa, gravou vídeo para apresentar a campanha. “Mais do que um dia no calendário, trata-se de um momento para uma análise da quantidade de vítimas do trânsito no mundo. Todos podemos nos acidentar no trânsito, seja diretamente ou indiretamente. Portanto, devemos assumir a responsabilidade de perceber os riscos e proteger todas as vidas no trânsito”, afirmou o comandante.

O terceiro domingo de novembro, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2005, marca o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, mais conhecido como “World Day of Remembrance”.

Por Assessoria de Imprensa

Marcelo Passamai

Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC