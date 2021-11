Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes termina no próximo dia 30

A Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos chegou à reta final. A ação termina dia 30 de novembro em todo o estado. Até o momento, segundo levantamento realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) junto aos 295 municípios catarinenses já foram atualizadas 217.460 cadernetas desde o início da Campanha, no dia 1º de outubro.

A chefe da divisão de imunização da Dive, Chaiane de Souza Gonçalves, ressalta que os dados são positivos e que o objetivo é alcançar o maior número possível de crianças e adolescentes nesses últimos dias da campanha. “Quando mantemos a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes atualizada, evitamos que elas sejam acometidas por doenças. Então, manter as vacinas em dia é de extrema importância para que eles cresçam saudáveis”, destaca a enfermeira.

Na Campanha são oferecidas 16 vacinas que protegem contra mais de 20 doenças. Entre as doses aplicadas estão todas aquelas do Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente como a vacina Tríplice Viral, que previne a caxumba, o sarampo e a rubéola; a febre amarela; a Meningo C e a ACWY que previnem contra a doença meningocócica; a do HVP; entre outras.

Para saber os locais, datas e horários de vacinação, a população deve procurar informações junto à secretaria de saúde do município de residência. Os pais e responsáveis que estão com dúvidas sobre a situação vacinal dos filhos, devem levar a criança ou o adolescente até um posto, com a carteirinha de vacinação em mãos, para verificar se todas as doses estão em dia.

A Dive ressalta que, mesmo após o fim da Campanha, as vacinas do Calendário Nacional continuarão disponíveis nos postos de vacinação dos municípios catarinenses durante todo o ano.

Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive)