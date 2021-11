Advogada Claudia Prudêncio é a primeira mulher eleita presidente da OAB/SC em 88 anos

Vencedora no pleito desta quinta-feira (25/11), a chapa da advogada elegeu também o atual presidente da Seccional, Rafael Horn, que irá para a OAB Nacional.

Em 88 anos de história da OAB/SC, a advogada Claudia Prudêncio é a primeira mulher eleita presidente da instituição, para o triênio 2022/2024. Representante da “Chapa 4 – Mais Avanços! Mais Futuro!”, ela conquistou 47,51% dos votos válidos, recebendo 12.797 votos no pleito realizado nesta quinta-feira (25/11), que elegeu também o atual presidente da Seccional, Rafael Horn, como conselheiro federal. Horn integrará agora a chapa que concorrerá nas eleições da OAB Nacional, integrando a diretoria da entidade, que há três décadas não tem um representante de Santa Catarina. Para presidir a Caixa de Assistência dos Advogados (CAASC), foi eleito o advogado Juliano Mandelli, atual tesoureiro da OAB/SC. Foram 28.500 votos na eleição, com comparecimento de 89,87% dos eleitores aptos a votar.

Claudia tem 45 anos, é casada, mãe de duas filhas e há mais de 20 anos é sócia-fundadora de um escritório de advocacia em Florianópolis. É a atual presidente da CAASC, tendo sido a segunda mulher a alcançar este cargo em 73 anos. Ela também tem mais de duas décadas de atuação no Sistema OAB, onde exerceu diversos cargos. Enquanto sua plataforma de gestão é focada na valorização da classe, com um leque de ações no Programa Mais Honorários no Bolso da Advocacia, a meta de Horn é levar para a OAB nacional as transformações realizadas na OAB catarinense, que a posicionaram como modelo para o País em gestão financeira, eficiência, inovação, tecnologia, suporte aos profissionais e oferta de serviços – hoje, por exemplo, a OAB/SC é superavitária e 100% digital.



“Meu primeiro ato como presidente da OAB de Santa Catarina será aplicar o desconto de 50% da anuidade da jovem advocacia, sem escalonamento”, anunciou Claudia, com referência aos profissionais que têm até cinco anos de inscrição na Ordem. A ampliação de um programa embrionário iniciado na atual gestão também será responsável, na sua gestão, por uma OAB/SC sem cobrança de anuidade, por intermédio do retorno do consumo da classe em empresas conveniadas com a CAASC (sistema de cashback), que já são mais de seis mil estabelecimentos.

OAB com mais protagonismo nacional

Uma gestão colegiada, profissional e apartidária é o tripé que sustenta a proposta de Rafael Horn para a diretoria da OAB Nacional, cujas eleições ocorrerão em janeiro de 2022. “Precisamos de uma OAB com mais protagonismo nacional, e para isso levaremos ao Conselho Federal as transformações e a forma de gestão que realizamos em Santa Catarina”, destaca. Entre as principais propostas, estão a implementação de eleição direta para escolha do Conselho Federal da OAB, a uniformização do processo eletrônico em todo o País, com adoção do sistema melhor avaliado pela advocacia, a busca de mais espaços para a advocacia catarinense no plano nacional, e articulação para aprovar projeto de lei federal sugerido durante sua gestão na OAB/SC, que suspende os prazos processuais quando o advogado adoece.

Diretoria eleita para a OAB/SC (2022/2024):

Presidente: Claudia Prudêncio (Florianópolis) Vice-presidente: Eduardo Mello (Florianópolis)

Secretária-geral: Teresinha Erbs (Blumenau) Secretário-geral adjunto: Thiago Degasperin (Chapecó)

Tesoureiro: Rafael Búrigo (Criciúma)

Tesoureira-adjunta: Caroline Rasmussen (Florianópolis)

Diretora-geral da ESA: Fernanda Sell (Itajaí)

Coordenador-geral das comissões de trabalho: Pedro Cascaes (Blumenau)

Diretoria eleita para a CAASC (2022/2024):

Presidente: Juliano Mandelli (Balneário Camboriú)

Vice-presidente: Herta de Souza (São José)

Secretário-geral: Rodrigo Goetten (Lages)

Secretária-geral adjunta: Elisangela Schaitel (Joaçaba)

Tesoureiro: Erivelton Filetti (Tubarão).

Conselheiros federais eleitos por SC:

Rafael Horn (Florianópolis)

Pedro Miranda (Florianópolis)

Maria de Lourdes Bello Zimath – Tuty (Joinville)

Gisele Kravchychyn (Florianópolis)

Rejane Sanchez (Florianópolis)

Gustavo Pacher (Jaraguá do Sul).

