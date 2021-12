SC passa 24 horas sem registrar mortes por Covid-19

Santa Catarina não contabilizou mortes por Covid-19 neste sábado de Natal (25). Com isso, o Estado ficou 24 horas sem registrar óbitos pela doença.

Desde o início da pandemia, Santa Catarina registrou 20.144 mortes até a última sexta (24), três a mais do que no dia anterior. Segundo especialistas, o avanço da vacinação é responsável pela redução observada nos últimos meses.

Conforme a última atualização de dados do Vacinômetro, 70,24% da população geral foi imunizada com as duas doses.

O mapa de risco da Covid-19, elaborado pelo governo estadual, é publicado todos os sábados, mas não foi o que aconteceu neste fim de semana. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, a invasão na plataforma ConecteSUS prejudicou a compilação de dados da doença.

Nesse sentido, informações em relação aos novos casos registrados no sistema e-SUS Notifica, hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, óbitos por Covid-19 e o número de doses aplicadas não estariam disponíveis no banco de dados do governo federal.

Secretaria do Estado de Saúde informa que seguirá registrando normalmente novos dados da pandemia. Também garantiu, em nota, que assim que os sistemas do Ministério da Saúde forem restabelecidos, a matriz voltará a ser divulgada.

O ataque hacker ocorreu no dia 10 de dezembro e impossibilitou o acesso ao aplicativo que mostra doses da vacina tomadas, dificultando, também, a exigência do passaporte sanitário.

A última matriz de risco publicada pelo Estado mostra que todas as 16 regiões estão em nível moderado para a Covid-19.

Com informações NDMais