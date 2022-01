Hemosc pede doações de sangue e alerta para estoque defasado

O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) precisa de mais sangue pra realizar as transfusões. Como as pessoas estão de férias, se esquecem de doar, o que deixa o estoque defasado. Por isso, é importante as pessoas continuarem as doações. No site do Hemosc, é possível encontrar as informações sobre onde e como doar.

“Convidamos todos os que são doadores e aqueles que querem doar pela primeira vez que procurem o Hemosc mais próximo da sua residência. O sangue é material vital, precisamos para várias situações cirúrgicas e procedimentos médicos”, disse Rafael Silva, coordenador Hemosc Criciúma.

No Sul do estado, as pessoas podem doar sangue em dois locais: no Hemosc que fica em Criciúma e na unidade coletora de Tubarão.

O horário de atendimento no Hemosc de Criciúma é de segunda a sexta, das 8h15 até 18h30. Já na unidade coletora de Tubarão é das 7h30 até 12h30. Em caso de dúvidas, o telefone para contato é (48) 3444-7410. Ainda é possível acessar site do hemosc.

Na plataforma, também estão disponíveis informações sobre a situação dos estoques de sangue. O Hemocentro disponibiliza, ainda, transporte para pequenos grupos agendados.

O sangue arrecadado no hemocentro de Criciúma é distribuído para 26 hospitais e clínicas das região Sul, beneficiando cerca de 900 mil pessoas.

Quem pode doar?

Quem tem entre 18 e 69 anos;

Pessoas com 16 e 17 anos de idade precisam levar uma autorização formal dos pais e/ou responsáveis para doar;

Limite de idade para primeira doação é de 60 anos;

Estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;

Pesar acima de 50 kg;

Apresentar documento de identidade com foto;

Ter repousado bem na noite antes da doação;

Evitar o jejum. Fazer refeições leves e não gordurosas, nas 3 horas que antecedem a doação;

Evitar bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

Evitar vir acompanhado com crianças.

