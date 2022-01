Número de casamentos cresce 29% em SC em 2021

O número de casamentos oficializados em Santa Catarina no ano passado cresceu 29,4%. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), foram 31.128 uniões em 2021, contra 24.058 no ano anterior. O aumento foi superior à média nacional, que teve alta de 20,9% no período.

No estado, Joinville, no Norte catarinense, foi a cidade com mais casamentos. Foram 3.688 no ano passado. Logo atrás está Florianópolis, com 2.135 uniões (veja a lista das principais cidades abaixo).

No estado, o número de 2021 ficou inferior ao registrado em 2019, período anterior à pandemia e quando 33.041 casamentos ocorreram. Em 2018, foram 32.011.

Fonte: G1