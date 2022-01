Chegou a vez das crianças: Saúde antecipa 600 mil doses da vacina infantil contra covid

O Ministério da Saúde anunciou, na manhã desta segunda-feira (10), a antecipação de 600 mil doses da vacina pediátrica contra covid-19, fabricadas pela farmacêutica Pfizer. Segundo a pasta, os imunizantes devem chegar ainda em janeiro.

“Para fechar o primeiro trimestre com as 20 milhões de doses previstas, estamos estimando o seguinte cronograma de recebimento da Pfizer: 4,314 milhões de doses em janeiro, 7,272 milhões de doses em fevereiro e 8,418 milhões de doses em março”, informou o órgão.

A vacinação para crianças de 5 a 11 anos foi autorizada em 16 de dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e está prevista para começar ainda em janeiro. O cronograma contempla, inicialmente, os menores com comorbidades, deficiência permanente, indígenas e quilombolas. Posteriormente, devem ser vacinadas as crianças que vivem com pessoas do considerado grupo de risco.

Com informações SBT