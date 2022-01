São Joaquim irá ganhar Escola Cívico-Militar do Governo Federal

O Prefeito de São Joaquim Giovani Nunes e o Secretário da Educação, Cultura e Desporto Fabiano Padilha comemoraram o anúncio feito nesta última segunda (10), que Santa Catarina irá receber mais 08 Escolas Cívico-Militares (ECIM), do Governo Federal. Entres os municípios contemplados estão: Brusque, Porto União, Lages, Itapema, Maravilha, Balneário Camboriú, Rio do Sul e São Joaquim.

O Pedido foi feito pelo próprio Prefeito de São Joaquim e pelo Secretário da Educação, Cultura e Desporto em umas das últimas viagens para Brasília e foi atendido pelo Governo Federal através do Ministério da Educação. O Local destinado para receber a Escola Cívico-Militar é Escola de Educação Básica Municipal Jurema Hugen Palma no Bairro Santa Paulina.

As escolas cívico-militares são instituições não militarizadas, mas com uma equipe de militares da reserva no papel de tutores. A meta é aumentar a média do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Segundo o MEC, enquanto a média do Ideb em colégios militares é 6,99, nos civis é 4,94. A intenção, de acordo com o MEC, é tornar o Brasil referência em educação na América Latina até 2030.

As Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.

A proposta do Governo Federal é implantar 216 Escolas Cívico-Militares em todo o país, até 2023, sendo 54 por ano. e desta vez São Joaquim está na lista.