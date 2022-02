Mãos ou pés descascando, são sinais de Disidrose; conheça as causas

Está com pequenas bolhas cheias de líquidos nas mãos ou na sola dos pés, que coçam bastante, com algumas fissuras, descamamento, secura ou vermelhidão nessas regiões? Fique atento, você pode estar com Disidrose. Também conhecida como Eczema disidrótico, a doença atinge mais de 150 mil brasileiros por ano, ela não tem cura, mas pode ser tratada. A doença é crônica, pode durar dias, semanas, meses, anos ou a vida inteira. Requer sempre um diagnóstico médico.

A causa da Disidrose traz discussão, por muito tempo achou-se que ela ocorria devido algum problema glandular presente nas mãos e nos pés, mas após biópsias em alguns pacientes foi constatado que o funcionamento das glândulas era normal. Hoje é mais diagnosticado que a doença vem de alguma alergia causada por: contato com substâncias, inalantes, alimentos ou algum medicamento.

O diagnóstico da doença é clínico, um médico dermatologista ou clínico geral, analisa os sintomas que o paciente está apresentando e seu histórico médico, para dar o resultado. É aconselhado que o paciente mantenha a região afetada sempre hidratada. O tratamento para amenizar as bolhas e a coceira costuma incluir vaselina, emoliente, cremes, pomadas e compressa fria.

Não existe exames específicos para a disidrose e nem uma forma comprovada de prevenir a doença, até porque, normalmente sua causa é desconhecida. Mas se o diagnóstico indicar alguma alergia, é recomendável que o paciente fique longe do que causa a Disidrose.

Fatores que podem causar a desidrose

Estresse

Exposição à certos metais como cromo, cobalto e níquel

Pessoas que apresentam erupções cutâneas depois de ter contato com certos irritantes

Pessoas com dermatite atópica

Pessoas com renite alérgica

Cheiro de tinta, de solvente e de material de construção.

Quem sofre com esse mal geralmente apresenta pele muito seca, áspera, de coloração avermelhada e com rachaduras, que se tornam muito sensíveis ao toque. Na maior parte dos casos a causa do problema é uma desidrose, também conhecida como eczema das mãos. Esclareça várias dúvidas, entenda melhor o problema e saiba como tratar mãos descascando.

Infelizmente, vários mitos envolvendo o ressecamento das mãos são espalhados entre a população. Dentre a crendice mais frequente está a de que a descamação é causada pelo excesso de ácido úrico no organismo. O que muita gente não sabe é que o ácido úrico, independente de sua concentração sanguínea, não é capaz de provocar esse tipo de alteração, não havendo, portanto, nenhuma relação entre a uricemia e a descamação das mãos e pés.

Causa de mãos descascada

Existem vários problemas que podem cursar com a descamação das palmas das mãos, mas como dito anteriormente, a grande maioria dos casos é decorrente de uma desidrose. A descamação surge porque a pele que está revestindo e protegendo o corpo se torna demasiadamente irritada, adquirindo o aspecto vermelho, ressecado, áspero e com rachaduras, que são alguns dos sinais mais característicos.

A desidrose ocorre mais frequentemente em pessoas com atividades laborais onde é exigido lavagem frequente das mãos, ou que possuem história previa de eczema ou pele sensível na família.

Nossos hábitos alimentares influenciam diretamente em nossa saúde, no caso do problema de descamação não é diferente. Falta de vitaminas específicas com Vitamina A, B, ferro e Iodo podem acarretar a descamação da palma das mãos. Existem também problemas que podem estar diretamente relacionados à esse problema, são eles: