Saiba como aliviar o inchaço dos pés

condição pode estar associada a retenção de líquidos, má circulação e ao sedentarismo.

Uma das principais causas de inchaço nas pernas e pés é a má circulação, que fica mais perceptível ao final do dia, especialmente em grávidas e idosos. Apesar de não doer, provoca desconforto pela sensação de peso e de líquido acumulados.

“Para reverter o quadro, é necessária a ingestão de bastante líquido e manter uma dieta rica em alimentos diuréticos, como alface, pepino, tomate, melancia, melão, abacaxi, além de evitar aqueles com muito sódio, geralmente encontrado em alimentos industrializados ou preparados com sal em excesso”, afirma Maria de Lourdes Pinheiro, podóloga e coordenadora técnica da Doctor Feet, rede especializada em serviços de podologia, manicure e venda de produtos médicos, ortopédicos, bem-estar e saúde.

A especialista ainda recomenda a prática regular de atividades físicas e sessões de drenagem linfática sempre que possível para ter ainda mais conforto e evitar novos quadros de inchaço. “Outra dica super relaxante e que traz muitos benefícios é o escalda pés, podendo ser realizado no conforto do lar, com itens que podem ser facilmente encontrados”, ressalta a podóloga. Confira o passo a passo:

Pegue uma bacia grande, que caiba seus pés confortavelmente, com água morna suficiente para cobrir o tornozelo; Adicione uma colher de sopa de azeite para manter os pés macios e hidratados; Acrescente uma colher de sopa de sal grosso, que ajuda a drenar o excesso de líquido, evitando o inchaço; Coloque também cinco gotinhas de essência de hortelã, que refresca, desodoriza e estimula a circulação; Bolinhas de gude ajudam a massagear as plantas dos pés e ativar a circulação; Mantenha os pés na bacia por cerca de 15 minutos.

Se mesmo seguindo todas as recomendações os pés continuarem inchados, vale consultar um médico para que ele possa indicar os melhores exercícios, tratamentos ou meias de compressão adequadas ao caso. A rede Doctor Feet trabalha com linhas completas de meias de alta, média e baixa compressão, de várias marcas e modelos, inclusive as de meia perna para praticantes de esportes. “Elas auxiliam o retorno venoso e reduzem a possibilidade de inchaço nas pernas e pés”, finaliza.

Por Analina Arouche/ Doctor Feet