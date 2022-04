Santa Catarina tem 16 municípios com epidemia de dengue

Santa Catarina tem 16 municípios enfrentando epidemias da dengue. As informações são da Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica), que também calcula 124 municípios infestados pelo mosquito Aedes Aegypti até o final de março de 2022. O número é maior do que no ano passado, quando foram confirmadas 110 cidades com infestações no período.

Situadas principalmente no Oeste Catarinense, as epidemias acontecem em Maravilha, Seara, Iporã do Oeste, Belmonte, Concórdia, Romelândia, Abelardo Luz, Itá, Xanxerê, Guaraciaba, São José do Cedro, Coronel Freitas, Mondaí, Caibi, Flor do Sertão e Santa Helena. Desde o início do ano, foram confirmadas quatro mortes e outras seis passam por investigação.

Estão sendo realizadas reuniões de acompanhamento e chamados para que os municípios intensifiquem as ações de saúde e controle do vetor nos locais epidêmicos e em outras cidades observadas. Nas próximas quatro semanas, a Diretoria espera ver o início de uma redução gradual no número de casos confirmados.

Motivos do aumento

Algumas condições são decisivas para a piora que vem sendo percebida no quadro da dengue em Santa Catarina, como explica o diretor da Dive, João Fuck. “Com a preocupação quanto ao coronavírus, a gente manteve hábitos de risco para outras doenças, como no caso da dengue”.

A falta de cuidado da população nos quintais, a diminuição das ações na rua por conta da pandemia e a mudança das condições climáticas também foram citadas pelo diretor. O resultado é o aumento observado nos dois últimos anos tanto em infestações quanto em casos confirmados.

“Não há solução milagrosa”, reforça João Fuck. A busca por melhoras nos números de infestações e epidemias está em evitar água parada e manter ações de longo prazo por parte do Estado, municípios e população.

Boletim de casos

A Dive analisa semanalmente o cenário da dengue em Santa Catarina. No último boletim, divulgado nesta sexta-feira (1°), consta a notificação de 14.937 casos de dengue em 2022. Desses, 5.478 foram confirmados para a doença e 6.098 estão em investigação.

Neste ano também foram descartados 3.298 casos e 63 são investigados há mais de 60 dias, com resultados inconclusivos. A maior parte dos casos confirmados aconteceram após transmissão dentro do Estado.

Com informações do site HC Notícias