Vaca gestante é resgatada viva após ficar presa em borda de cânions em Bom Jardim da Serra

Animal caiu em penhasco de 30 metros em Bom Jardim da Serra. Dois dias e quatro tentativas foram necessários para retirá-la do local.

Uma vaca gestante de aproximadamente 400 kg foi resgatada viva pelos bombeiros nesta sexta-feira (1º) após cair de um penhasco e ficar presa na borda de cânions em Bom Jardim da Serra, na Serra catarinense. Foram necessários dois dias de trabalho e quatro tentativas para conseguir retirá-la do local.

Animal ficou por dois dias presa a borda dos cânions — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo os bombeiros, que foram acionados pelo dono do animal ainda na quinta-feira (31), a vaca – prenhe – foi encontrada na parte de baixo de um cânion na cidade de Bom Jardim da Serra. A equipe precisou fazer rapel para chegar até o bicho.

As primeiras tentativas de resgate falharam. Por conta do entardecer, os bombeiros optaram por deixar a vaca amarrada no local, com água e alimentação.

Com informações Corpo de bombeiros