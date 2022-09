Ministério da Saúde prorroga campanha de vacinação contra a poliomielite

Campanha que seria encerrada em 9 de setembro foi prorrogada até dia 30. Objetivo é vacinar com as primeiras doses crianças de 1 a 4 anos e incentivar aplicação da dose de reforço em crianças mais velhas.

O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha que começou em 8 de agosto era até esta sexta-feira (9).

Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo de 14,3 milhões de pessoas.