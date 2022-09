Gás Natural terá redução de preço

Em reunião da Câmara de Energia da FIESC os técnicos da SCGÁS atualizaram as informações sobre o panorama de abastecimento no Estado.

Além do incremento da capacidade de transporte em 77% para a região sul, a chamada zona SC2, a projeção é de queda nos preços.

Para 2023 é previsto uma redução do custo de aquisição de 18%, e para 2024 outra redução de 22%.

Os parâmetros levam em conta as cotações do petróleo e do câmbio, bem como a fórmula de precificação estabelecida pela Petrobrás.



Com informações do TNSul