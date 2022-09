A Maçã em jejum desintoxica o organismo? Entenda alguns benefícios

Comer uma maçã em jejum, todos os dias, vai salvar a dieta.

Muitos acreditam que, dessa maneira, vão conseguir extrair melhor os benefícios da fruta, desintoxicando o organismo e até mesmo favorecendo o emagrecimento. No entanto, comer maçã em jejum não é algo tão relevante assim.

Maçã em jejum não faz milagre

“A maça é um ótimo alimento por conter uma quantidade boa de fibra, vitaminas e minerais. Porém, o papel de desintoxicar nosso corpo não é responsabilidade da maçã (e nem de nenhum alimento). Nosso fígado faz isso por nós”, revela a nutricionista Danielle Bayma, membro da Associação Brasileira de Nutrição Funcional (IBNF).

Ou seja, o que vai evitar a intoxicação do organismo é o bom funcionamento do fígado. E, para que isso aconteça, é necessário manter bons hábitos alimentares durante todo o dia. Uma simples maçã ao acordar não será capaz por promover essa limpeza do corpo.

Cuidado com carboidratos na primeira refeição

Além disso, não podemos esquecer que frutas, em geral, são fontes de carboidratos e esse não é o macronutriente mais indicado para o dejejum. O que enfraquece ainda mais a tese de que, comer uma maçã em jejum todos os dias é o segredo do bem-estar.

“O ideal é que bebamos água ao acordar para reidratar nosso organismo, apostar em uma estratégia anti-inflamatória e antioxidante (como o consumo de própolis, por exemplo) e depois apostar em fontes de proteínas e gorduras boas. Devemos despertar nosso organismo aos poucos, e a última a ser estimulada deve ser nossa insulina. Dessa forma garantimos, inclusive, um maior controle da nossa saciedade durante o dia”, finaliza Danielle.

Assim, podemos concluir que, comer maçã em jejum não é relevante, tampouco funcional. Mas, a fruta é sim uma ótima opção para qualquer outro momento do dia. Afinal, o mais importante é que a alimentação inteira esteja bem calculada e jogando a favor dos seus objetivos e condições.

Fonte: Danielle Bayma, nutricionista da Clínica Victor Bechara (RJ), pós-graduada em nutrição materno infantil, health coach pela Integrative Nutrition de Nova Iorque e membro da Associação Brasileira de Nutrição Funcional (IBNF).