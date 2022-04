Funcionário mais antigo do mundo completa 100 anos em SC

Nesta terça-feira (19), Walter Orthmann, o funcionário mais antigo do mundo, segundo o livro de recordes Guinness Book, completa 100 anos de vida. Há 84 ele trabalha como vendedor em uma empresa de tecidos de Brusque, no Vale do Itajaí, e não tem data para parar.

Walter foi contratado em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos. Desde então, viu diversas mudanças tecnológicas. Ele ainda se lembra da primeira calculadora que usou, alguns anos depois da contratação. O diretor da empresa na época, Roland Renaux, foi para a Alemanha e trouxe uma máquina de calcular. No início, Walter recebeu a tecnologia com desconfiança: fazia as contas de cabeça e depois checava se o valor batia. Na época não se usava telefone, e os textos eram feitos em máquinas de escrever.

Walter Orthmann na fábrica de tecidos onde trabalha — Foto: Patrick Rodrigues/NSC

Naquele tempo, a rua da empresa não tinha energia elétrica, assim como a maior parte de Brusque. As estradas não tinham calçamento, e os dias chuvosos eram complicados devido à lama. Nas casas, não havia água encanada e cada um tinha um poço.

Walter começou a trabalhar na roça aos 12 anos, plantando aipim. Para ir à escola, ele precisava andar, todos os dias, cerca de 5 quilômetros.

Em um momento em que se fala tanto sobre temas como ansiedade, Orthmann reforça que ninguém deveria se preocupar com o dia de amanhã, e sim viver o hoje.

“Não fique nervoso, faça tudo rindo. Faça só o que gosta de fazer. Eu gosto de trabalhar aqui na empresa, gostava de viajar (a trabalho), e assim você nem sente o tempo passar. Não tenha inimigos. Peça desculpas. Viva tranquilo. A vida é só uma passagem aqui na Terra, aproveite, faça o que você quiser”, disse Walter

Atualmente, ele dirige até a empresa, onde trabalha de segunda a sexta, e tem um smartphone e um tablet na mesa do escritório. “Hoje é muito fácil, resolve tudo com um celular na mão”, declarou.

Pelas manhãs, ele faz exercícios físicos e de respiração. Ele usa um pano para puxar a perna 100 vezes, ainda na cama. Ele também recomendou ingerir menos sal e açúcar.

Com informações: G1