AVC: Só em setembro, doença já matou mais de 200 pessoas por dia

Só no mês de setembro, do dia 1º ao dia 20, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) matou 4.236 brasileiros, o equivalente a 211 óbitos diários. O número de vítimas fatais da doença é maior do que as mortes registradas no período por infarto (4.045) e Covid-19 (503).

Neste ano, o AVC vitimou 80.149 pessoas, cenário que vem aumentando a cada ano: em 2019, entre janeiro e setembro, foram 74.833 casos e, em 2021, 78.109 mortes.

Principal causa de morte no país, o AVC também é uma causa importante de incapacidade quando o paciente sobrevive ao problema, com um grande impacto econômico e social, afetando não apenas o paciente, mas toda a família. “O AVC tem prevenção e tratamento altamente efetivos, mas existe uma enorme falha de implementação na prática daquilo que se conhece na teoria e foi comprovado nos estudos clínicos. A implementação de programas de AVC se faz de extrema urgência, além do reforço constante de informações para prevenção e, em caso de ocorrência, a identificação e o atendimento o mais rápido possível”, ressalta a neurologista Dra. Sheila Cristina Ouriques Martins, presidente da Rede Brasil AVC e que, em outubro, passará a presidir também a World Stroke Organization – WSO (Organização Mundial de AVC). As entidades já deram o start à ampla campanha de combate à doença, que é foco de data de conscientização no dia 29 do próximo mês, quando é celebrado o Dia Mundial do AVC (leia mais abaixo).

Existem dois tipos de AVC: o isquêmico, que ocorre quando falta sangue em alguma área do cérebro e que corresponde entre 80% e 85% dos casos; e o hemorrágico, quando um vaso (do tipo artéria, raramente uma veia) rompe.

Quando o Acidente Vascular Cerebral ocorre, o tempo é precioso, já que, a cada minuto em que o AVC isquêmico não é tratado, a pessoa perde 1,9 milhão de neurônios. “Por isso, identificar rapidamente os sinais do AVC e o socorro ágil evita o comprometimento mais grave que pode deixar sequelas permanentes, como redução de movimentos, perda de memória, prejuízo à fala e diminui drasticamente o risco de morte”, explica Dra. Sheila.

Sinais

Os principais sinais de um AVC são perda de força súbita e/ou dormência súbita de um braço e/ou perna e/ou face, especialmente em metade do corpo; dificuldade de falar ou entender a fala; tontura; alterações visuais súbitas em um olho, nos dois olhos ou na metade de cada olho; dor de cabeça súbita e intensa, diferente do habitual.

“Ao suspeitar que uma pessoa esteja tendo um AVC, peça para ela sorria e veja se um lado do rosto não mexe. Verifique também se a pessoa consegue elevar os dois braços como se fosse abraçar, ou se um membro não se move e se apresenta fala enrolada. Identificando alguma ou mais de uma dessas situações, ligue imediatamente para o Samu, no 192”, alerta a presidente da Rede Brasil AVC.

Além do socorro imediato, a especialista pontua, ainda, a necessidade da preparação dos profissionais de saúde para o atendimento adequado e, também, para disseminar a prevenção. “A Rede Brasil AVC atua intensamente na capacitação dos profissionais de saúde, para o adequado gerenciamento e monitoramento de todos os pacientes pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família. Estratégias para orientar as pessoas rotineiramente também são fundamentais, pois a prevenção sempre será a melhor ação e o AVC pode ser evitado em até 90% dos casos se os principais fatores de risco modificáveis puderem ser controlados, como a hipertensão e o diabetes, por exemplo”, pontua. É importante que cada vez mais a população seja orientada sobre os principais fatores de risco das principais doenças crônicas, como eles podem ser evitados e quando buscar atendimento médico”, conclui.

Campanha mundial

No dia 29 de outubro será celebrado o Dia Mundial do AVC e, ao longo de todo o mês, acontecerá ampla campanha realizada pela WSO em parceria com a Rede Brasil AVC para reforçar o combate à doença e a conscientização sobre o socorro ágil, lembrado pelo tema da ação “O tempo é precioso”.

O ato conta com o engajamento de empresas, hospitais e outras instituições no compartilhamento de importantes informações sobre o AVC e a campanha terá ação ainda maior de 22 a 29 de outubro, na Semana do AVC, com série de atividades, além de conteúdos que podem ser acompanhados pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube) e no site da Rede Brasil AVC (www.redebrasilavc.org.br/).

Sobre a Rede Brasil AVC

A Rede Brasil AVC é uma organização não governamental criada em 2008 com a finalidade de melhorar a assistência multidisciplinar ao paciente com AVC em todo o país. É formada por profissionais de diversas áreas que, unidos, lutam para diminuir o número de casos da doença, melhorar o atendimento pré-hospitalar e hospitalar ao paciente, melhorar a prevenção ao AVC propiciar a reabilitação precoce e reintegração social. Mais informações no site http://www.redebrasilavc.org.br/.

Sobre a World Stroke Organization (Organização Mundial de AVC)

A World Stroke Organization (Organização Mundial do AVC) é o único órgão global voltado exclusivamente para o AVC. Com cerca de 3.000 membros individuais e 90 membros da sociedade em todas as regiões do mundo, representa mais de 55.000 especialistas em AVC em ambientes clínicos, de pesquisa e comunitários.