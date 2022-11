SUS recebe medicamento biossimilar contra doenças inflamatórias crônicas

Indicado para o tratamento de doenças inflamatórias crônicas, o medicamento biossimilar adalimumabe será fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de dezembro. O fármaco é indicado para o tratamento de problemas dermatológicos, reumatológicos e gastroenterológicos.



A chegada do biossimilar ao sistema público de distribuição de remédios ocorre por meio de uma parceria entre a Sandoz, líder em medicamentos genéricos e biossimilares, e o Instituto Butantan.

“O adalimumabe é recomendado para o tratamento de doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondiloartrite axial e espondilite anquilosante; dermatológicas, como psoríase e hidradenite supurativa; gastroenterológicas, como doença de Crohn, colite e retocolite ulcerativa”, detalhou o Butantan em nota.

Para assegurar o tratamento dos pacientes com o biossimilar, o Ministério da Saúde traçou um plano de fornecimento baseado em designação aleatória em blocos estaduais, de modo a evitar privilégios de escolha ou condição clínica do paciente. “Com isso, a expectativa é de que 30% da cota de atendimento da Rede-SUS receba a primeira remessa do medicamento produzido pelo Butantan”, pontuou o instituto.



O fornecimento do adalimumabe ocorre por meio de uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), que é um processo de transferência e absorção de tecnologia para a produção medicamentosa por empresas nacionais com o objetivo de ampliar o acesso a medicamentos considerados estratégicos para o SUS.



Conforme o Instituto Butantan, a expectativa para a PDP de adalimumabe é de que mais de 30 mil pacientes brasileiros sejam positivamente impactados pelo acesso ao medicamento.



“Cabe destacar que as indicações aprovadas para adalimumabe são as mesmas do medicamento referência Humira®2, aprovadas por um extenso exercício de comparabilidade analítica, pré-clínica, farmacocinética, farmacodinâmica e estudos clínicos de fase III, em uma população sensível, com múltiplas trocas para garantir que o produto tenha desempenho clínico equivalente ao medicamento de referência em termos de eficácia, segurança e imunogenicidade”, assegurou o Butantan.

