Colisão e tombamento no centro de São Joaquim

Um acidente foi registrado na tarde deste sábado (19) na rua Ismael Nunes, centro de São Joaquim, por volta das 14h00 em frente à casa do Vinho Centro de São Joaquim.

Um veículo uno invadiu a pista contrária, acertou a lateral do gol e tombou, em seguida o sistema de vídeo monitoramento da Casa do Vinho flagrou o exato momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar suporte a possíveis vítimas, mas chegando ao local os ocupantes do Fiat uno já haviam saído e fugiram da cena do acidente.

O condutor do gol permaneceu no local, não teve ferimentos. A Polícia Militar esteve no local para realizar o boletim referente ao trânsito.