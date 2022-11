Covid-19: Ministério da Saúde lança ferramenta para calcular data da 4ª dose

Para descomplicar e responder dúvidas sobre a vacinação contra a covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde apresenta a calculadora virtual que indica quando tomar uma nova dose de reforço. Simples e intuitiva, a ferramenta pode ajudar quem ainda não sabe que pode receber uma dose extra do imunizante para o coronavírus SARS-CoV-2, como a terceira e quarta dose.

Apesar do sucesso do esquema primário (duas doses ou dose única) da vacinação contra a covid-19 no Brasil, as doses de reforço não são tão populares. Apenas 50% da população brasileira recebeu a primeira dose do reforço (terceira dose), segundo dados do Consórcio de veículos de imprensa.

Para saber quando deve tomar a terceira ou a quarta dose da vacina contra a covid-19, a pessoa que for usar a calculadora do Ministério da Saúde precisará responder as seis seguintes perguntas:

Idade;

Nível de imunidade (imunossuprimidos);

Indicar se está grávida ou puérpera;

Qual será a próxima dose — a ferramenta ainda não indica a quinta dose;

Quando recebeu a última dose de um imunizante;

Qual vacina foi recebida na primeira dose.

De forma geral, a ferramenta indica que aqueles que têm entre 12 e 39 anos já podem tomar a terceira dose. Enquanto isso, os brasileiros com mais de 40 anos podem receber a quarta dose, com algumas exceções.

Atualizações da calculadora

Apesar da facilidade de uso da calculadora, a ferramenta ainda deverá ser atualizada. Isso porque não contempla bebês e crianças de 6 meses a 4 anos com comorbidades que já podem ser imunizados contra a covid-19 no Brasil.

Outro ponto é que a calculadora não considera o estado e a cidade em que a pessoa reside. Aqui, é importante destacar que existem diferenças regionais da vacinação da covid-19. Por exemplo, na cidade de São Paulo, todos com mais de 18 anos já podem receber a quarta dose do imunizante — o que difere da ferramenta.

Por fim, ainda não são considerados os casos de pessoas que podem tomar a quinta dose da vacina, liberada apenas para os imunossuprimidos. Alguns locais aplicam este reforço para os que têm mais de 40 anos. Em São Paulo, está autorizado para os que têm mais de 18 anos e imunossupressão.

Para saber quando está apto para receber a terceira ou a quarta dose da vacina, acesse a calculadora virtual do Ministério da Saúde.



Fonte: Ministério da Saúde e G1