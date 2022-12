Deputada que assume lugar de Carmen Zanotto, afirma que “A região serrana não ficará desamparada”

Após a deputada federal Carmen Zanotto (Cidadania) ser anunciada na Secretaria de Estado da Saúde na equipe do governador eleito Jorginho Mello (PL), a deputada Geovânia de Sá (PSDB), de Criciúma, no Sul do Estado, assumirá seu lugar. A parlamentar concedeu uma entrevista à Rádio Clube de Lages na manhã desta terça-feira (20), e afirmou que a Serra Catarinense não ficará desamparada, além das expectativas e ações para a região.

Sobre ter assumido a cadeira, Geovânia ressaltou a relação com Carmen Zanotto e disse estar confiante em assumir seu lugar. “Eu e a deputada federal Carmen Zanotto temos uma parceria muito grande, inclusive já trabalhamos em dois mandatos no congresso nacional. Agora ela vai assumir a pasta mais urgente e importante do estado e eu assumi com muita alegria a sua cadeira no congresso, mas também entendo que aumenta a minha responsabilidade em atender toda esta importante região serrana. Estou muito confiante”, afirmou Geovânia.

A deputada garante que a Serra Catarinense continuará recebendo o apoio e os recursos necessários para a região. “Darei todo o suporte à Serra Catarinense, para que a população daqui saiba que tem uma deputada federal que luta pela região. Já encaminhei R$ 10 milhões de reais nesses anos que estou no congresso nacional, inclusive nesta semana estamos realizando a entrega de maquinário, que dará o suporte a todos os agricultores da região”, ressaltou a deputada.

Geovânia disse já ter conversado com as lideranças da região. “Temos o conhecimento da região, das demandas e pautas, e com certeza daremos continuidade aos trabalhos. Já nos trouxeram algumas demandas, e o nosso gabinete será uma extensão de cada gabinete das prefeituras da região”, afirmou.

A parlamentar está no Congresso Nacional desde 2014, mas no pleito de 2022 não conseguiu sua reeleição e ficou nas cadeiras de suplentes. A deputada foi secretária municipal de assistência social e habitação, vereadora, líder do Governo na Câmara Municipal e secretária de saúde de Criciúma. Em 2014 e 2018 foi eleita para a Câmara dos Deputados, e agora assume a suplência de Carmen.

