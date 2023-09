Governo de SC lança nova marca turística destacando o potencial de todas as regiões do estado

Com o objetivo de despertar nos viajantes o desejo de conhecer o estado catarinense, a Secretaria de Turismo (Setur) lançou, nesta segunda-feira, 25, a nova marca turística de Santa Catarina. O evento ocorreu no Centro Integrado de Cultura (CIC) e contou com as presenças do governador Jorginho Mello e da vice-governadora, Marilisa Boehm; do secretário de Turismo do Estado, Evandro Neiva; da secretária adjunta, Catiane Seif; e também de outras autoridades e representantes do trade turístico.

Segundo o governador, a campanha enfatiza a versatilidade de Santa Catarina como estância turística a ser explorada. “Precisamos mostrar que somos um estado preparado para receber o turista em todas as estações. Temos vinho, frio, praias, chopp e outras atrações para promover o chamar ainda mais turistas pra cá. Orgulho muito grande de lançar essa marca do turismo catarinense”, destacou o governador Jorginho Mello.

Acompanhada do slogan “Viva um estado de alegria”, a nova marca busca apresentar a riqueza e a diversidade do potencial turístico que o estado possui. “Nós queremos mostrar o que Santa Catarina tem a oferecer, com visuais impressionantes e com uma mistura de culturas e regiões para conhecer. Vamos lançar o estado para o futuro, resgatando assim sua história e origem”, diz o secretário Neiva.

A campanha conta com variações das cores amarelo, azul, verde e vermelho, em que cada uma terá destaque de acordo com temas e estações do ano. Além disso, a nova marca tem como principal característica a leveza, sensação que Santa Catarina busca deixar em quem a visita. “A intenção é mostrar a felicidade de estar em um estado dinâmico e alegre, onde tradição e diversão, natureza e história, fé e aventura, gastronomia e esporte, praia e neve formam um conjunto único, desejável e inspirador”, reforça o secretário.

“Santa Catarina é a bola da vez. Aqui tem praias, neves e outros atrativos. Além disso é um estado seguro e preparado para receber todos os turistas e visitantes. A gente só tem a ganhar com essa nova marca e essa nova estratégia do Governo do Estado”, destacou o presidente do conselho do Beto Carrero Word, Alexandre Murad.

Novo Calendário de Eventos em SC

Além do lançamento da nova marca, a Setur também passará a oferecer um calendário com todos os eventos realizados no estado durante o ano. Assim, não só turistas de outros estados mas também os catarinenses, para ampliar o turismo interno, poderão ter acesso à diversidade de celebrações promovidas por toda Santa Catarina.

Criação da nova marca

O projeto da nova Marca Turismo de SC foi idealizada junto com a agência OneWG, que procurou evidenciar a imagem de um estado com lugares a serem visitados em todas as épocas do ano. Foram utilizados elementos visuais que remetessem à Santa Catarina, como os peixes, neve, uvas, entre outros. Ainda, a identidade está presente no “SC” em que o “S” faz ondas, com referência aos mares do Litoral catarinense, e o “C” faz alusão a uma gota d’água (natureza), a um prato (gastronomia) e o relevo serrano.

O calendário vem para unificar as festividades do estado e ajudar na organização com antecedência para quem quiser participar dos eventos em cada uma das regiões regiões. Para ter acesso ao calendário, basta acessar o site descubrasc.com.br

De neve a praias, monumentos históricos e paisagens naturais, a campanha foi pensava a partir da exibição de fotos que revelam a alegria de visitar um estado dinâmico e com diferentes opções de turismo. O objetivo final: inspirar os viajantes a descobrirem ainda mais cada região catarinense.

Vídeo promocional

O vídeo promocional do turismo em Santa Catarina é uma representação visual de todas as experiências que nosso estado tem a oferecer. Com imagens capturadas recentemente, o vídeo mostra a diversidade de pessoas, paisagens e atividades que os visitantes podem desfrutar. Desde praias deslumbrantes até trilhas nas montanhas, passando por cidades vibrantes e culturais, a variedade de opções é destacada de maneira cativante.

A escolha de uma trilha sonora em inglês, chamada “Colors” e interpretada pela banda catarinense NOAHS, adiciona um toque internacional à narrativa, tornando-o acessível e atraente para um público global. O vídeo busca ser uma celebração da riqueza do nosso estado e da hospitalidade de Santa Catarina, convidando todos a explorar e descobrir suas maravilhas, explicam os idealizadores.

Redação | SECOM

Fotos: Eduardo Valente / GOV SC