Janeiro Verde alerta para a prevenção do câncer de colo de útero

Com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre o câncer do colo de útero, a campanha Janeiro Verde vem sendo instituída no Brasil. A doença está relacionada ao contágio pelo Papilomavírus humano (HPV), que pode ser transmitido através de relações sexuais. Santa Catarina é o estado da região Sul com mais casos de registros do tumor.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o estado teve 880 casos de câncer de colo de útero em 2022. Nos primeiros quatro meses do ano passado, apenas 73 mil mulheres do estado realizaram a coleta de exame citopatológico em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de exames que servem para a detecção precoce do câncer do colo do útero.

No Brasil, esse é o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres (ficando atrás apenas do de mama e do colorretal) e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no Brasil. Por isso, o controle de câncer do colo de útero foi designado como prioridade no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DCNT) de 2021-2030.

“O câncer de colo de útero é uma doença silenciosa porque, na maioria dos casos os sintomas só aparecem quando já se tem lesões volumosas. Além disso, nos casos de lesões precursoras, podemos impedir a evolução pro câncer em situações que a lesão ainda nem é vista a olho nu”, diz Túlia Kleveston Ginecologista e Obstetra da Saúde da Mulher de Criciúma.

