Botox: Anvisa suspende venda de duas marcas com alerta de falsificação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu um alerta após identificar casos de falsificação de dois medicamentos de toxina botulínica: o Botox 100U, lote C7654C3F, e o Dysport 300U, lote L25049.

Segundo a Allergan Produtos Farmacêuticas, responsável pela marca Botox, foram detectados dois produtos falsificados no lote C7654C3F. Porém, sob este mesmo lote há também unidades originais. Já no caso do Dysport, a Beaufour Ipsen Farmacêutica comunicou que o lote mencionado não é reconhecido como original para o produto.

Botox 100U

Válido até 04/2025, as principais diferenças entre o produto falsificado e o produto original estão na rotulagem, bula e na embalagem.

O medicamento original possui um selo na embalagem secundária, que não está presente no produto falsificado;

A “letra” em uma das faces da embalagem secundária é diferente no produto falsificado;

Há diferença na descrição da palavra “qualidade” e na logomarca da empresa sob a tinta reativa (“raspe com metal”);

A cor do rótulo e o tipo da letra utilizados na embalagem primária (frasco-ampola) do produto original são diferentes do falsificado;

No produto original há um número do material de embalagem da tampa, que está ausente no produto falsificado;

O material da bula, o tipo de letra utilizada e a forma de dobrar a bula no produto falsificado são diferentes do produto original. Além disso, há um asterisco (*) após o termo “toxina botulínica A” no produto falsificado, que não existe no produto original;

A parte interna da embalagem secundária do produto falsificado apresenta diferenças em relação ao original;

Na embalagem original não há impressão do número do lote na tampa do frasco-ampola.

Dysport 300U

Válido até 10/2023, o produto falsificado apresenta rotulagem com dizeres em português.

Com relação a esse medicamento, foi publicada medida preventiva no Diário Oficial da União (DOU) que determina a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do produto falsificado”, informou a Anvisa.

Caso profissionais de saúde e pacientes identifiquem os produtos falsificados, a orientação é não usar o medicamento e imediatamente notificar a reguladora, por meio dos seus canais de atendimento. Para conferir mais detalhes e fotos dos produtos falsificados, acesse o site oficial da Anvisa.

Com informações: Olhar Digital