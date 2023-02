Após vencer luta contra câncer, menino de 2 anos emociona ao tocar o sino em Santana Catarina; Vida

Vida: O sino do pequeno Augusto, de dois anos e 11 meses, nesta terça-feira (21), foi marcado por uma presença muito especial, os bombeiros. Questionado sobre seu super-herói favorito pela equipe multidisciplinar, o pequeno respondeu amar os bombeiros e então, surgiu a ideia de convidá-los para este momento junto do paciente e sua família no Hospital Santo Antônio, de Blumenau.

Assim que chegou junto de seus familiares, Augusto esperou o caminhão, carro e ambulância dos bombeiros com muita felicidade. A equipe o presenteou com um boné da corporação e o convidou para uma volta no caminhão, junto de sua mãe. A volta teve direito a giroflex e sirene ligadas.

Depois da pequena volta, os convidados de honra acompanharam Augusto, sua família e a equipe multidisciplinar do HSA para o momento mais esperado da manhã, o sino. O ritual do sino, tocado por pacientes que realizaram tratamento contra o câncer, marca a celebração de cada vitória alcançada em cada etapa do tratamento. “Após um ano e meio de tratamento, a ação trouxe muita emoção aos familiares do menino, equipe multidisciplinar e também, aos bombeiros.

Com informações: SCC10