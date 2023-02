Revista Sportingbet Brasil 2023

A Sportingbet foi fundada em 1998 no Reino Unido. Em 21 de dezembro de 2012, William Hill, a direção da GVC Holdings e da Sportingbet fechou um acordo no qual a GVC recebeu ações da operadora licenciada Alderney e William Hill assumiu o negócio australiano da Sportingbet com o direito de operar na Espanha.

A casa de apostas está focada no mercado global. O site está disponível em inglês, português, alemão, húngaro e espanhol. A Sportingbet opera sob licenças do Reino Unido e de Gibraltar. Você pode fazer uma conta de jogo em 25 moedas, incluindo rublos, dólares e euros.

Observe a ampla linha e variedade de eventos disponíveis para apostas: esportes, showbiz, política, cultura e futebol cibernético. Há também um cassino e um cassino ao vivo.

O Sportingbet oferece um bônus de primeiro depósito em sua primeira aposta (até $150). De acordo com os termos você precisa fazer um depósito de pelo menos $10 nos primeiros sete dias e depois fazer uma aposta com chances de 1,50 ou mais.

Sobre o empresa de apostas Sportingbet Brasil

A empresa de apostas Sportingbet iniciou suas operações em 1998. Inicialmente, o trabalho deste escritório estava concentrado no mercado dos Estados Unidos. Mas em 2006, o governo dos Estados Unidos decidiu proteger seus cidadãos do pôquer online, das apostas esportivas e de outros tipos de jogos de azar online. Assim, a Sportingbet, como outras empresas, foi forçada a deixar o mercado americano vendendo ativos locais por uma taxa nominal.

A empresa de apostas SportingBet se recuperou relativamente rápido do golpe. Tem havido uma reorientação para o mercado europeu de jogos de azar. Em geral, de acordo com alguns especialistas, a Sportingbet está atualmente entre as 3 principais marcas mundiais de casas de apostas.

A Sportingbet está agora registrada no Reino Unido e possui muitas licenças para realizar apostas e outros tipos de atividades de jogo. A presença das conhecidas licenças “ilha” (Curaçao, etc.) e das prestigiadas licenças britânicas e australianas permite à empresa operar em 26 países em todo o mundo. Tem também um acordo de parceria com William Hill, o não menos famoso editor de livros do mundo sobre cooperação nos mercados de diferentes países e intercâmbio de licenças.

De acordo com especialistas, os clientes da SportingBet em todo o mundo são cerca de 3 milhões de usuários. A empresa tem escritórios em muitas capitais européias. As ações da Sportingbet estão listadas na Bolsa de Valores de Londres desde 2001.

A SportingBet é patrocinadora ativa e parceira do título de clubes como Wolverhampton, Leeds United e outros.

Dados os fatos acima, é claro por que o escritório tem tanta autoridade no campo das apostas esportivas. A Sportingbet é membro de muitas organizações internacionais no campo do jogo e apostas em particular, como ESSA, IBAS, ICRA, etc.

Escolha das apostas

O Sportingbet oferece apostas em quase 40 esportes. A escolha dos eventos é bastante variada e a linha é ampla. Há cerca de 250 posições disponíveis para o principal evento do futebol.

Você pode apostar em corridas de cavalos, política, também em eSports (Counter-Strike, Dota 2, LOL, Overwatch, Starcraft 2, Rocket League) e esportes virtuais.

A margem média para uma aposta antes do evento é de 6-7%.

Ao vivo

A escolha dos jogos no modo ao vivo é média, assim como o número de opções de apostas. A cobertura da partida ao vivo da KHL é de cerca de 40-50 posições. Em uma pequena reunião popular de basquete – 30-40 opções. Você também pode apostar em corridas de cães, ciclismo e cricket.

A margem média em Live (apostas durante a partida) é de 8-9%.

Características especiais Sporting bet

A Sportingbet se oferece para coletar suas próprias apostas. A função pode ser encontrada no centro de jogos do evento. Você pode fazer um parlay de vários resultados dentro de um evento.

A aposta mínima e máxima é liquidada pelo agente de apostas para cada evento separadamente. A aposta máxima pode ganhar até 250.000 euros.

Registro na empresa de apostas Sportingbet sports

Para registrar você tem que clicar no botão “Registrar” no canto superior direito. Em seguida, preencha um pequeno formulário:

País;

Moeda;

Email;

Senha;

Acordo com as regras e prova de idade.

Em seguida, você será solicitado a responder mais algumas perguntas, incluindo a digitação de seu número de telefone.

Para retirar dinheiro, a empresa poderá pedir-lhe escaneamentos ou fotos de seu passaporte, carteira de motorista, uma cópia de sua conta de serviços públicos e seu extrato bancário.

Depósito Sportingbet online

Você pode repor sua conta por meio dos sistemas de pagamento Visa, Mastercard, Paysafecard, Maestro, MuchBetter e transferência bancária. O valor mínimo do depósito é de $15 para cartões; $10 para carteiras eletrônicas e por transferência bancária. O valor máximo de depósito é de $5000 para cartões; $1000 dólares para PaySafeCard e $10 000 para MuchBetter.

Todos os depósitos são creditados instantaneamente, exceto as transferências bancárias (2 a 4 dias úteis). Não há nenhuma comissão cobrada pelo agente de apostas.

Você pode retirar fundos via Visa, Paysafecard, Maestro, MuchBetter e transferência bancária.

O valor mínimo de saque é de $15 para cartões; $10 para e-wallets e transferência bancária. O valor máximo de retirada é de $5000 para cartões; $1000 para PaySafeCard e $10000 para MuchBetter.

Nenhuma taxa é cobrada pelo agente de apostas. A retirada para carteiras eletrônicas leva até 24 horas, para cartões – até 10 dias úteis, por transferência bancária de 2 a 4 dias úteis.

Bónus site Sportingbet

Seguindo a tradição das marcas líderes mundiais, há também uma versão móvel do site, e para facilitar o processo de fazer apostas ao vivo, há muitas transmissões de vídeos esportivos ao vivo disponíveis.

Como é tradição das marcas líderes mundiais, há também uma versão móvel do site, e para facilitar o processo de fazer apostas ao vivo, há muitas transmissões de vídeos esportivos ao vivo disponíveis para assistir.

Não falaremos de bônus em detalhes, pois é uma coisa recebida, mas você pode ter certeza de que a casa de apostas Sportingbet não ofende seus clientes nesse aspecto. Há sempre muitas promoções, oferecendo generosos bônus de primeiro depósito e apostas grátis. Basta olhar para o bônus de boas-vindas, cujo valor máximo é de $400. Para clientes regulares, existe um clube de bônus.

Retirada Sportingbet br

A Sportingbet é uma casa de apostas sólida, por isso cuidou não só da alta qualidade do serviço a seus clientes, mas também da capacidade de superar vários problemas de acesso ao site, em particular o bloqueio. Se o site sportingbet for bloqueado, um jogador não precisa entrar em pânico pela segurança de seus fundos em sua conta: basta usar um dos espelhos do site e certificar-se de que tudo esteja normal com esses mesmos fundos. Lembramos que o espelho não difere do site principal nem externamente nem funcionalmente. Muitas vezes para os jogadores Sportingbet, o espelho se torna um verdadeiro ajudante.