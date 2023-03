“A arte de ser mulher”: evento celebra o Dia Internacional da Mulher com conversas inspiradoras e brindes especiais

No dia 8 de março, comemoramos o Dia Internacional da Mulher, uma data especial que celebra a força, a coragem e a determinação das mulheres em todo o mundo. Nesta ocasião, foi preparada uma roda de conversas com o tema “A Arte de ser Mulher”, um evento que reuniu mulheres inspiradoras e de sucesso em diferentes áreas.

Entre as convidadas, estavam Tatiane Flores, uma nutricionista renomada que há anos vem ajudando mulheres a alcançarem uma vida mais saudável e equilibrada; Roseli Rodrigues, uma empreendedora de sucesso que preside a CDL e é proprietária da loja UP; Marines dos Santos, proprietária da loja Cheia de Graça, que há anos vem conquistando o mercado com sua criatividade e bom gosto; e Karoline Farias, uma terapeuta holística que tem ajudado mulheres a encontrarem o equilíbrio emocional e espiritual em suas vidas.

O evento aconteceu no Restaurante La Pasta, um lugar aconchegante e elegante, que proporcionou uma noite agradável, cheia de conversas interessantes e diversão. Durante a noite, foram servidos coquetéis, licores e espumantes, que ajudaram a criar um clima descontraído e festivo.

Mas o ponto alto da noite foram as conversas, que abordaram temas como a importância da autoestima e da autoconfiança na vida das mulheres, a importância da alimentação saudável e da atividade física para manter uma vida equilibrada, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mundo empresarial e as técnicas de terapia holística para ajudar as mulheres a lidarem com o estresse e a ansiedade do dia a dia.

No final da noite, houve ainda sorteios de vários brindes entre as participantes, que saíram felizes e renovadas, com novas ideias e inspiração para enfrentar os desafios do cotidiano. Foi uma noite inesquecível, que reforçou a importância das mulheres na sociedade e a sua capacidade de superar obstáculos e conquistar seus sonhos.

Veja as imagens: