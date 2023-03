Obras na Serra do Corvo Branco devem ser tocadas por uma nova empresa

O Departamento de Fiscalização de Obras (DFIS) da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) afirmou, nesta quarta-feira (8), que sugeriu a realização de uma nova licitação para a escolha da empresa que tocará as obras de pavimentação na Serra do Corvo Branco, na SC-370. A orientação surgiu após a análise dos serviços executados pelo consórcio, que estava responsável e paralisou os serviços no dia 17 de fevereiro.

O contrato inicial previa o início das obras em agosto de 2021 e o término em fevereiro de 2023. A execução da pavimentação de cerca de 9,5km, teria um valor de mais de 40 milhões de reais. Atualmente o custo está em R$ 43.492.429,86 com os reajustes e aditivos.

De acordo com a SIE, a empresa executou, conforme ficou acordado com o governo anterior, terraplanagem, sub-base e drenagem somente no trecho do alto da Serra. A pavimentação não foi feita, com a justificativa de que faltava material. Ainda segundo a secretaria, a alegação foi refutada pelos técnicos da SIE, que em visita ao local verificaram que havia insumos disponíveis.

Paralisados, os serviços estão à espera de uma definição e a empresa teria sinalizado que vai abandonar a obra, conforme a SIE. A secretaria afirmou que os trâmites burocráticos sejam cumpridos o mais rápido possível para que os trabalhos sejam retomados, pois a SC-370 é uma das prioridades do Governo do Estado.

Com informações: SCC10