SC contabiliza 18 casos e ao menos 5 mortes por meningite bacteriana nos primeiros meses do ano

Nos primeiros meses de 2023 foram notificados 18 casos de meningite bacteriana em Santa Catarina. Pelo menos quatro pessoas morreram em decorrência da doença, segundo a Dive (Diretoria de Vigilância Epidemiológica). Com a criança de 11 anos que faleceu em Itajaí, e que não constava nos dados da Dive até essa quarta-feira (1º), o número sobe para cinco.

Pelos dados do sistema da Dive, as mortes — registradas entre janeiro e fevereiro — são de pessoas que residiam em Timbó, Xanxerê, Ilhota e Itajaí. Veja as idades:

57 anos residente de Timbó

6 meses morador de Xanxerê

24 anos morador de Ilhota

55 anos residente de Itajaí

E a morte da menina de 11 anos, Júlia Eduarda Medeiros, também em Itajaí, mas que ainda não foi computada pela Dive.

Ainda conforme a Dive, esses números não são absolutos e podem sofrer alteração, pois os municípios têm prazo de até 60 dias para atualizar o banco de dados.

De acordo com os dados atuais disponíveis na Dive, o número de mortes pela doença é menor neste ano, se comparado com os registrados no mesmo período de 2022. No ano passado, sete pessoas morreram nos dois primeiros meses por conta da doença em Santa Catarina.

O número de casos notificados até o momento também é menor neste ano — são 11 a menos que em 2022, quando foram registrados 29 casos de meningite bacteriana, entre janeiro e fevereiro.