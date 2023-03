Procedimento pioneiro que auxilia mulheres com perdas gestacionais é realizado na Maternidade Darcy Vargas

Para muitas mulheres, o sonho de ser mãe não é tão simples, e as perdas gestacionais entram como um dos fatores deste processo. Na maternidade Darcy Vargas, em Joinville, um procedimento inédito visa assegurar que o feto permaneça mais tempo dentro do útero: a Cerclagem abdominal pré-gestacional por laparotomia, realizada no último dia 5. Foi a primeira vez em Santa Catarina que o método foi realizado em um hospital público.

A paciente tinha múltiplas perdas gestacionais, sendo a última com 22 semanas, além disso já havia realizado a Cerclagem vaginal. A grande diferença entre os dois procedimentos é que a Cerclagem vaginal, como o nome já diz, é realizada pela vagina, onde é colocado um fio de sutura ao redor do colo uterino para impedir a sua dilatação e é realizado durante a gestação.

Já a Cerclagem abdominal, habitualmente é realizada antes da próxima gestação, e a sutura é colocada em uma posição mais alta, em região do orifício interno do colo uterino e fixada anteriormente ao útero (próximo da bexiga). Por ser um procedimento mais invasivo, é necessária uma avaliação precisa do histórico gestacional para indicar a sua realização.

Giórgio Conte Tondello, ginecologista e obstetra na Maternidade, explica as condições específicas para que a paciente esteja apta ao procedimento. “A paciente que tem indicação de realizar a Cerclagem por via abdominal é acompanhada desde a resolução da última gestação. A história deve ser compatível com o quadro de incompetência istmo cervical, que é caracterizado pela incapacidade do colo uterino de segurar a gestação no segundo trimestre, além de já ter realizado uma Cerclagem via vaginal e mesmo assim não ter tido sucesso em manter a gestação” explica. Outra indicação é para aquelas que não possam realizar por via vaginal, seja por uma impossibilidade anatômica ou alguma cirurgia prévia no colo uterino.

“Estudos recentes têm demonstrado uma taxa de sobrevivência neonatal maior que 90%, além da idade gestacional média de nascimento entre 36 e 37 semanas nas pacientes que realizaram a Cerclagem abdominal”, reforça Giórgio.

As complicações do procedimento são raras, mas como uma cirurgia exige cuidados na recuperação. Para a realização da Cerclagem pré-gestacional, a paciente permanece internada por 24 horas. A orientação é que a tentativa de nova gestação deva ser realizada a partir de 60 dias do procedimento.

O procedimento inovador foi realizado pela equipe formada pelos obstetras Giorgio Tondello, Carlito Moreira Filho e Jorge Amaral, e já há mais uma paciente candidata que poderá realizar a cirurgia ainda neste mês.

Por Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde