Primeiro dia do Show Tecnológico Copercampos reúne público recorde

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, lançou nesta terça-feira (14), o Plano Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC+SC) durante a abertura do 27° Show Tecnológico Copercampos, em Campos Novos.

Instituído por portaria, o Plano pretende consolidar o agronegócio catarinense no cenário mundial, assumindo o compromisso voluntário de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

O projeto pretende gerar um potencial de mitigação de emissões de GEE de 86,78 milhões de toneladas de carbono – o que equivale a um investimento de US$ 4 bilhões até 2030.

“O ABC + SC surge para aumentar a rentabilidade para as familiar no campo, aumentar a capacidade produtiva e a resiliência dos nossos agricultores. Queremos mostrar ao mundo que temos uma agropecuária eficiente, competitiva e sustentável. Vamos potencializar a adoção de tecnologias, o acesso ao crédito e crescer no mercado internacional”, destacou o governador.

Com mais de 6,5 mil visitantes apenas no primeiro dia, número recorde na história do evento, as expectativas são de superar o público do ano anterior, que ultrapassou 17 mil pessoas.

São mais de 160 expositores presentes nesta 27ª edição do Show Tecnológico, que apresentarão soluções e novas tecnologias para desenvolver ainda mais a agropecuária regional.

O governador disse que o Show Tecnológico é o evento que representa o que há de mais inovador no setor do agronegócio catarinense.

O presidente da Copercampos, Luiz Carlos Chiocca, destacou o compromisso de a cada ano mostrar todas as novidades do campo. “Sempre pensamos em evoluir e trazer as novidades das nossas atividades. Por isso o nosso evento é focado em tecnologia. O que há de melhor no setor do agronegócio, o público encontra na nossa estrutura”, informou.

“Nosso maior compromisso com o associado é de possibilitar que ele desenvolva suas atividades com qualidade, tendo produtividade e rentabilidade. Para isso, vamos continuar investindo em conhecimentos a estes agricultores. O Show Tecnológico tem essa missão e as empresas parceiras entendem a proposta e fomentam a inovação e esta transmissão de informações aos produtores”, complementou.