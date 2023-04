Com a chegada do outono, saúde alerta para cuidados com animais peçonhentos

Os acidentes por animais peçonhentos ocorrem quando há contato de humanos com animais que possuem a peçonha/veneno como mecanismo de defesa. Esse contato pode ocorrer através de mordidas, picadas, ferroadas, arranhões, contato com a pele ou ainda pela ingestão do animal peçonhento pela vítima.

A Secretaria de Saúde de Chapecó alerta sobre os cuidados com animais peçonhentos, especialmente as serpentes, aranhas e escorpiões. Com a chegada do outono e dos dias mais frios, esses animais procuram abrigo dentro das casas, aumentando os riscos de acidentes.

De acordo com o biólogo da Secretaria de Saúde de Chapecó, Junir Lutisnski, essas espécies podem ser encontradas em entulhos, madeiras, lenha, galhos e especialmente em buracos de tijolos. Importante que as pessoas não deixem as camas encostadas nas paredes, vedar as frestas em paredes e entre o piso e as portas e ainda instalar telas de proteção nas janelas.

Ele comenta ainda que quando encontrar um animal é necessário acionar a equipe da Vigilância Ambiental que irá recolher esses animais. O contato pode ser feito pelo telefone (49) 3319-1407, pois além de recolher, as equipes fazem um mapeamento dos locais aonde esses animais estavam e também um estudo sobre as espécies encontradas.

“Importante tomar cuidado ao capturar o animal, para não ter acidentes. É preciso cuidado e colocar ele em um frasco fechado para levar até a unidade de saúde mais próxima”, explicou.

Em caso de acidentes, com escorpiões, serpentes ou outros animais peçonhentos (taturanas, aranhas, abelhas, serpentes…) é preciso procurar o serviço de saúde mais próximo de casa.

“Importante sempre relatar ao médico que foi picado por algum animal para que os profissionais saibam e possam agir corretamente para cada caso”.

Em Chapecó, são 26 Centros de Saúde da Família que atendem das 07h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. Uma UPA – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, um PA – Pronto Atendimento no bairro e Efapi, além dos hospitais da Criança, Regional e particulares.