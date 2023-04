Novo edital do Mais Médicos pretende contratar 224 profissionais para Santa Catarina

O Ministério da Saúde divulgou nesta semana o edital do Programa Mais Médicos, que já tinha sido anunciado pelo governo federal. Serão 6.200 profissionais contratados no Brasil, para mais de 2 mil cidades. Destes, Santa Catarina vai receber 224 médicos em 114 municípios.

O programa passou por reformulação após críticas a contratações de médicos estrangeiros em sua primeira edição em 2017. Agora, a prioridade vai ser para médico formado no Brasil.

Se após convocação não for preenchida a quantidade de vagas, médicos brasileiros formados em outros países serão convocados e, se ainda assim não formarem-se os quadros necessários, médicos estrangeiros vão poder se inscrever.

O salário do profissional é uma bolsa-formação no valor de R$ 12.385 para 32 horas de atividades práticas nas Unidades Básicas de Saúde. Para atrair os brasileiros, o governo também prevê ajuda àqueles que estão pagando financiamento do curso pelo Fies.

Esse é o primeiro edital da retomada do Mais Médicos. O objetivo até o final do de 2023 é ter 15 mil profissionais contratados. Hoje são 13 mil no programa, totalizando 28 mil em todo país.