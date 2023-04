Policiais armados ficarão dentro de escolas e devem circular durante recreio em SC; entenda projeto

Os policiais armados que farão parte do ambiente escolar em Santa Catarina, em até 60 dias, ficarão dentro das escolas e deverão circular em áreas comuns dos estudantes, incluindo no recreio. O projeto de lei que determina a permanência dos profissionais em unidades da rede estadual foi aprovado na quarta-feira (19) pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e deve ser sancionado pelo governador Jorginho Mello (PL) na próxima semana. Haverá um policial para cada uma das 1.053 unidades de ensino estadual — ou seja, cada agente será responsável por uma única escola durante todo o horário de aula.

Um decreto que define as normas e horários dos policiais ainda será publicado no Diário Oficial. Até então, não há previsão de como vão funcionar as unidades com três turnos (manhã, tarde e noite), já que o projeto de lei prevê um policial responsável por cada escola. Conforme a Casa Civil, os profissionais não farão serviço de guarda ou vigia, e terão como função circular por todo o espaço interno da unidade a fim de “garantir a segurança de todos os estudantes”.