Menina de 10 anos morre vítima de dengue em SC

Uma menina de 10 anos morreu de dengue hemorrágica na noite de terça-feira (25/4) em Joinville, onde ocorreu seu velório. Moradora de Barra Velha, Luisa Petri Casagrande estava em tratamento no sistema privado. Está é a segunda morte por dengue em pouco mais de uma semana na região. No último dia 16, uma mulher de 25 anos veio a óbito após procurar atendimento por quatro vezes em Balneário Camboriú.

Luisa era filha do casal Paulo Casagrande e Priscila Petri, donos de um laboratório de análises clínicas em Barra Velha. O perfil da menina no Instagram era utilizado para compartilhar momentos felizes e típicos da infância, com vídeos de dancinhas, passeio com colegas da escola e o amor por animais.

A morte dela abalou a comunidade, que usou as redes sociais para se manifestar. A escola em que estudava publicou: “Com pesar noticiamos o falecimento de nossa querida aluna do 5º MA, Luisa Petri Casagrande. Apesar da profunda tristeza, mantemos no coração a esperança da promessa bíblica da volta de Jesus, e de reencontrá-la na ressureição”. Já o grupo de dança que a menina fazia parte cancelou as aulas e publicou uma mensagem dizendo que “sua doçura e alegria sempre estará em nossa memória”.

Dengue em Santa Catarina

A situação da dengue no Estado preocupa a população e autoridades. Um boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive/SC), com dados até 17 de abril, aponta que 144 municípios

foram considerados infestados, 12,5% em relação ao mesmo período de 2022.

Além disso, foram encontrados 32.188 focos do mosquito Aedes aegypti em 224 cidades. No total, foram confirmados 15.604 casos de dengue no Estado, até então, com 37 óbitos suspeitos da doença. Nesse número não entra a morte da menina Luisa, nem os óbitos a partir do dia 18.

Só nesta quarta-feira (26/4), Joinville confirmou mais duas mortes pela doença, que até então eram casos suspeitos: de um homem de 23 anos, no dia 18, e de uma mulher de 98 anos, em 3 de abril. Municípios mais populoso de SC, Joinville tem também o maior número de casos da doença, com mais de 5,6 mil, segundo a prefeitura. Desde o começo do ano, a cidade soma oito mortes por dengue.