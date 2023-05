Saúde amplia serviços de ortopedia em SC com a primeira cirurgia de alta complexidade no Regional de Araranguá

O Hospital Regional de Araranguá, no Extremo-Sul de Santa Catarina, acaba de realizar sua primeira cirurgia de prótese de quadril, um procedimento de alta complexidade que contribui com o processo de ampliação dos serviços de ortopedia pelo estado.

“O governo tem trabalhado de forma incansável para ampliar o acesso aos serviços de saúde e levar atendimento especializado para mais perto das pessoas. Esse procedimento no Regional de Araranguá foi possível porque estamos habilitando os hospitais para as cirurgias de média e alta complexidade. O que mais importa é que os pacientes sejam atendidos sem ter que percorrer longas distâncias”, ressalta o governador Jorginho Mello.

A Política Estadual de Alta Complexidade em Ortopedia foi aprovada em fevereiro deste ano pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com o objetivo de criar novos serviços para distensionar os hospitais atualmente habilitados e promover uma ampliação da oferta de cirurgias eletivas. Nessa nova deliberação, foram habilitados seis hospitais, incluindo o Hospital Regional de Araranguá.

“Nosso trabalho é esse, ampliar serviços, dar qualidade de vida para esses pacientes. Uma pessoa que necessita uma prótese de quadril, é alguém que está muitas vezes sem caminhar, que sente dores muito fortes, precisamos resgatar esses pacientes e possibilitar que realizem a cirurgia o mais rápido possível,” explica a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto.

Com a ampliação dos serviços, pacientes como Valmor Tiscoski, que aguardava pela cirurgia desde 2021, conseguiram realizar o procedimento e recuperar a qualidade de vida. “Agora é vida normal graças a esse procedimento”, comemora.

Hospital de Araranguá é o primeiro dos seis a serem habilitados dentro da Política Estadual de Alta Complexidade em Ortopedia a iniciar a realização das cirurgias. Para o diretor da unidade, Kristian Souza, essa é uma grande conquista. “É um marco, é uma conquista para a nossa região porque além dos pacientes da nossa região também vamos atender pacientes da macro sul, região da Amesc e Amrec. É um momento de alegria e de gratidão a todos que fizeram parte deste projeto”, afirma.

A ortopedia é o maior grupo dentro da fila de cirurgias eletivas em Santa Catarina. Segundo dados do Programa Estadual, 21.222 pacientes que deram entrada entre o ano de 2017 e 30 janeiro deste ano aguardam pelo procedimento, sendo a maioria na Grande Florianópolis. Com a aceleração na realização desses procedimentos, já foram reduzidos 5.433 pacientes na fila.

Além do Hospital Regional de Araranguá, outros cinco hospitais foram habilitados para realização de cirurgias ortopédicas: Hospital Oase, de Timbó; Hospital Beatriz Ramos, de Indaial; Hospital Bethesda, de Joinville; Hospital São Braz, Porto União; e Hospital Pequeno Anjo, de Itajaí.

Ortopedia em números

A ortopedia consta como o maior grupo dentro da fila de cirurgias eletivas, no lançamento do Programa Estadual, constavam 26.655 pacientes aguardando pelo procedimento no período compreendido entre o ano de 2017 e o dia 30 de janeiro deste ano. Com a aceleração na realização desses procedimentos, o número já foi reduzido em 5.433 contando atualmente com 21.222

Grande Florianópolis – 5390

Norte/Nordeste – 3174

Grande Oeste – 3167

Meio Oeste – 2689

Vale do Itajaí – 2484

Foz do Rio Itajaí – 1981

Sul – 1749

Serra – 588

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde