Caminhão argentino carregado de pera tomba na SC-110, em Urubici

Um caminhão trator Renault/Lander 440 DXI 6X2, carregado de pera no semi reboque, com placa da Argentina, tombou na SC-110, no KM 354,100, em Urubici. Segundo o motorista hermano, de 50 anos, que estava em um hotel próximo do acidente, ele transitava sentido Bom Retiro para Urubici, e em uma curva fechada, a roda traseira saiu da pista, vindo a tombar na noite desta última terça-feira, dia 9, na altura da Serra do Panelão.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), se deslocou para o local, por volta das 22h, e encontrou o caminhão sozinho com alguns cones sinalizados e o trânsito em meia pista. Após o relato do condutor, foi realizado o teste de etilômetro, sendo constatado que o homem não estava embriagado. O argentino recusou atendimentos médicos e comunicou que iria no hospital na manhã desta quarta-feira, dia 10, pois estava com dor em seu ombro. O caminhão será removido no decorrer de hoje, ficando a área sinalizada.