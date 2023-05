Governo busca leitos no sistema privado para garantir a demanda dos hospitais do Estado

Diante do momento sazonal, com casos de doenças respiratórias, houve um incremento na busca por leitos hospitalares infantis, causando uma sobrecarga no sistema de saúde. A Secretaria da Saúde está empenhada em garantir o atendimento pleno aos pacientes pediátricos, conforme determinação do governador Jorginho Mello.

De forma imediata, por meio da Central Estadual de Regulação de Internações Hospitalares (CERIH), da SES, está sendo realizada a busca por leitos nos sistemas privados, para contratação.

Também dentro das estratégias desenvolvidas está a abertura de novos leitos:

Hosp. Regional de São José, São José – 7 UTI neonatal

Hosp. Dom Joaquim, Sombrio – 5 leitos de UTI neonatal e 5 leitos de UTI pediátrico

Hosp. Regional de Araranguá, Araranguá – 8 leitos de UTI neonatal

Hospital Ilha, Florianópolis – 5 UTI neonatal

Hosp, Imigrantes, Brusque – 8 UTI neonatal, 8 UTI pediátrico, 8 UTI adulto

Hosp. Marieta Konder Bornhausen – 10 UTI neonatal e 20 UTI adulto

Estão também abertos dois editais para contratação de profissionais para atuarem no Hospital Infantil Joana de Gusmão e no Hospital Regional de São José.

Vale ressaltar que todos os pacientes que precisaram de atendimento estão sendo absorvidos pelo sistema no Estado e que todos estão sendo assistidos de forma plena.