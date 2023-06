Casos de H1N1 crescem entre adultos; diagnósticos de covid-19 caem, diz Fiocruz

De acordo com o Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz, por outro lado, está mantida a queda de casos positivos para Covid-19 entre essa parcela da população. Com relação às crianças, principalmente aquelas com até dois anos de idade, segue a tendência de aumento do número de novos casos semanais e de internações pelo Vírus Sincicial Respiratório.

O InfoGripe monitora os níveis de alerta da Síndrome Respiratória Aguda Grave, por meio do Sinan, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que se baseia nos dados apresentados pelos estados e municípios.

No período de 23 de abril a 20 de maio, cerca de 31% dos casos positivos da síndrome em pessoas com mais de 15 anos estavam ligados ao vírus Influenza A, a maioria com subtipo H1N1. É o que afirma o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes. No mês de março 9% dos registros foram de Influenza A. já em abril essa porcentagem saltou para 22%.

Entre os estados com mais notificações estão Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Sul.