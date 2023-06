Primeiro noite de Festa do Pinhão tem grande movimentação em Lages

As primeiras horas do primeiro dia do maior evento da Serra Catarinense, a Festa Nacional do Pinhão, tiveram grande movimentação de público nesta sexta-feira (02), em Lages. A programação ocorre de 02 a 11 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro.

A abertura do primeiro dia conta com os shows dos estilos sertanejo, pagode e eletrônica, com as apresentações da aguardada dupla Henrique & Juliano, da cantora Ana Clara, e do DJ Luciano Rodrigues, conhecido pelo nome artístico KVSH.

O esquema de organização está dividido em diferentes locais de entrada e filas, sendo a primeira do backstage; segunda bilheteria, credenciamento e cadastro de menores; e terceira VIP e pista, no mesmo portão.

Equipes da Diretoria de Trânsito (Diretran) e guarnições da Polícia Militar realizam a operacionalização do trânsito na avenida Luiz de Camões, uma das principais avenida da cidade. Há a possibilidade de estacionamento privado, onde os valores variam de R$ 30 a R$ 50, conforme a distância.

Com informações: SCC10