Leitos de UTI por toda Santa Catarina se aproximam de atingir 100% de lotação

A situação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Santa Catarina é preocupante, com apenas 34 leitos disponíveis neste domingo (4), dos quais 28 são Adulto, quatro Pediátrico e dois Neonatal. A taxa de ocupação tem aumentado nas últimas semanas e agora está em 97,91%, de acordo com os dados divulgados pelo portal do governo estadual. O setor infantil é o que apresenta maior preocupação, pois cinco, de sete regiões, não tem mais leito de UTI Neonatal e quatro estão sem leitos Pediátricos.

Os dados revelam que a situação é crítica em várias regiões do Estado. Na Grande Florianópolis, por exemplo, não há mais nenhum leito disponível de UTI, o que significa uma ocupação de 100%. Mesma situação é registrada na região da Foz do Rio Itajaí, que também se encontra com todos os leitos ocupados.

Nas demais regiões a ocupação também é alta. No Planalto Norte e Nordeste, a taxa de ocupação chega a 98,23%, seguida pela região Meio Oeste e Serra Catarinense que tem 97,78% das unidades ocupadas e pelo Vale do Itajaí, que registra 97,63% de ocupação.

No Grande Oeste o índice de leitos de UTI ocupados chega a 96,47%. Já a região Sul, com 89,88%, é a que possui o menor percentual de ocupação.

Situação mais grave no setor infantil

Os leitos destinados ao público infantil são os que demandam mais atenção, pois das 34 vagas disponíveis no Estado, apenas seis eram destinadas às crianças.

De acordo com os dados do painel de Leitos, cinco regiões não tinham leitos de UTI Neonatal, neste domingo. Sendo que as duas vagas estavam disponíveis no Meio Oeste e Serra catarinense e no Vale do Itajaí.

Já referente aos leitos Pediátricos, não havia mais vagas na Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Meio Oeste e Serra catarinense e no Grande Oeste. Os outros quatro leitos estavam disponíveis nas demais regiões.

Governo de Santa Catarina prometeu 120 novos leitos

O Governo de Santa Catarina, em parceria com a SES-SC (Secretaria de Estado da Saúde), anunciou na última segunda-feira (29), uma medida importante para enfrentar a crise dos leitos de UTI.

Foram criados mais 120 vagas de leitos de terapia intensiva para o Estado e começariam a ser disponibilizadas a partir da última terça-feira (30).

“A saúde é prioridade no plano de governo e também para mim, particularmente. Estamos correndo atrás de leitos, com esses 30 de hoje no Hospital e Maternidade Imigrantes, mais 16 no Hospital Azambuja, já são mais 46 novos leitos para a região do Vale do Itajaí. Isso é levar a saúde a sério”, declara o governador Jorginho Mello (PL).

Com informações do ND+