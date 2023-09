Governo do Estado reforça frota da saúde com a entrega de 25 novos veículos e ambulância

O Governo do Estado realizou a entrega de 25 novos veículos e uma ambulância para a Secretaria de Estado da Saúde (SES), na manhã desta segunda-feira, 4, no Centro Integrado de Cultura (CIC), em Florianópolis. O governador Jorginho Mello e a secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, repassaram aos representantes das unidades beneficiadas as chaves dos novos veículos destinados à renovação da frota.

“Essas entregas de hoje vão auxiliar o trabalho dos nossos profissionais da saúde. Nós tínhamos um contrato de aluguel dos carros, mas investimos para fazer a aquisição dos veículos que agora passam a ser próprios da Secretaria de Saúde”, destacou o governador Jorginho Mello.

Com um investimento total de R$ 3,2 milhões, a aquisição dos carros e da ambulância representa uma estratégia para redução de custos na Secretaria, que até então utilizava veículos alugados para atender às demandas de transporte em alguns setores. O aluguel desses veículos representava uma despesa de aproximadamente R$ 4,8 milhões a cada 4 anos. Agora, além de os automóveis fazerem parte do patrimônio da pasta, a ação busca garantir um atendimento ainda mais eficiente à população catarinense, priorizando o setor da saúde.

Em torno de R$ 2,9 milhões foram utilizados na aquisição dos veículos modelo Creta, distribuídos às 13 unidades de saúde próprias da SES, regionais de saúde, e superintendências; e R$ 295 mil na ambulância, destinada ao Hospital Governador Celso Ramos.

“Com esse investimento otimizamos os recursos da nossa pasta. Tínhamos um gasto constante com os veículos alugados, agora, com a aquisição de frota própria podemos destinar os recursos a áreas mais cruciais. E nós não vamos parar por aí, precisamos renovar as ambulâncias para dar mais segurança aos pacientes e a nossa equipe de trabalho”, afirma Carmen Zanotto.

As novas viaturas serão distribuídas estrategicamente para as seguintes unidades:

Gerência de Patrimônio: 7 viaturas

Centro Catarinense de Reabilitação (CCR): 1 viatura

Hospital Dr. Waldomiro Colautti: 1 viatura

Hospital Governador Celso Ramos: 1 viatura + 1 ambulância

Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos: 1 viatura

Hospital Infantil Joana de Gusmão: 1 viatura

Hospital Nereu Ramos: 1 viatura

Hospital Regional Hans Dieter Schmidt: 1 viatura

Hospital Regional de São José: 1 viatura

Hospital Santa Teresa: 1 viatura

Instituto de Cardiologia de Santa Catarina: 1 viatura

Instituto de Psiquiatria: 1 viatura

Maternidade Carmela Dutra: 1 viatura

Maternidade Dona Catarina Kuss: 1 viatura

Maternidade Darcy Vargas: 1 viatura

Superintendência de Urgência e Emergência (SUE): 1 viatura

Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS): 1 viatura

Regional de Saúde de Chapecó: 1 viatura

Regional de Saúde de Blumenau: 1 viatura

Assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Saúde